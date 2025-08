Quem aí é pedreiro? Agência do Trabalhador tem vaga de R$ 4 mil no DF

Nesta segunda-feira (4/8), as agências do trabalhador do Distrito Federal ofertam 605 vagas de emprego por toda a capital. O cargo de mais destaque é o de pedreiro, na Asa Sul, com 15 oportunidades para pessoas com ensino fundamental completo e experiência prévia na função. O salário é de R$ 4 mil.

Já o cargo com mais vagas abertas é o de operador de caixa, em Águas Claras, com 30 oportunidades. Os candidatos precisam ter ensino médio completo e experiência comprovada para garantir o salário de R$ 1.518,81.

Para participar dos processos seletivos, é preciso cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a alguma das agências do trabalhador da cidade, das 8h às 17h, durante a semana. O cadastro do currículo no sistema da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e e Renda (Sedet-DF) é válido para futuras oportunidades.

Empregadores e empreendedores que desejam anunciar vagas ou utilizar os espaços das agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades ou entrar em contato pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. O Canal do Empregador, disponível no site da Sedet-DF, também é uma opção para divulgar oportunidades.