Agências do Trabalhador do DF oferecem 1.122 vagas de emprego nesta quarta

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal abrem a quarta-feira (16/7) com 1.122 oportunidades de emprego. Os maiores salários disponíveis são para cargos de liderança, com destaque para cinco vagas de gerente de supermercado no Riacho Fundo II, que oferecem remuneração de R$ 5 mil. Há também uma vaga para gerente de vendas com salário de R$ 3 mil. Para ambos os postos, exige-se ensino médio completo.

Além das gerências, outras profissões também apresentam salários atrativos. Estão abertas 20 vagas para açougueiro (R$ 2.119), 20 para padeiro (R$ 2.200) e 15 para cozinheiro geral (R$ 2.119). Há ainda cinco oportunidades para eletricista (R$ 2.900) e três para empregado doméstico (R$ 2.100).

O setor de transporte também conta com vagas bem remuneradas, como motorista de caminhão-guincho (R$ 2.484) e motorista de caminhão-guincho pesado (R$ 2.613,09). Há ainda uma vaga para cabeleireiro (R$ 2.000). Essas oportunidades estão distribuídas por diversas localidades, incluindo Cruzeiro, Riacho Fundo II, Asa Sul e outras sem local fixo de atuação.

Para pessoas com deficiência (PcD), as remunerações variam entre R$ 1.562 e R$ 1.639,44. As vagas incluem cargos como atendente balconista, operador de vendas, recepcionista e repositor de mercadorias, em Vicente Pires, Águas Claras e Guará.

Para participar dos processos seletivos, os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 14 Agências do Trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro do currículo no sistema da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e e Renda (Sedet-DF) é válido para futuras oportunidades.

Empregadores e empreendedores que desejam anunciar vagas ou utilizar os espaços das agências para entrevistas podem se cadastrar presencialmente nas unidades ou entrar em contato pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. O Canal do Empregador, disponível no site da Sedet-DF, também é uma opção para divulgar oportunidades.