Andressa Urach precisou tomar remédio após ficar com Léo Santana; saiba motivo! - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach voltou a movimentar as redes sociais após relembrar relacionamentos que teve com diversas celebridades no passado.

Em entrevista ao "Superpop", comandado por Luciana Gimenez na RedeTV!, a ex-vice Miss Bumbum surpreendeu ao comentar um antigo envolvimento com o cantor Léo Santana.

Segundo ela, o affair aconteceu em uma fase em que ambos estavam solteiros. Em tom descontraído, Urach revelou que precisou recorrer a analgésicos após ter relações íntimas com o baiano.

“Ele me deixou com dor, tive que tomar Buscopan. Aquele ali mexeu com meu útero. Grandão em todos os sentidos. Olha, eu admiro a esposa dele. Essa mulher aguenta mesmo”, afirmou, rindo.

Ainda no bate-papo, a modelo fez questão de mencionar outros nomes famosos com quem também teve envolvimento, entre eles Gusttavo Lima e Cauã Reymond. “Gostoso, animado, maravilhoso”, disse ela sobre o cantor sertanejo. Sobre o ator global, elogiou: “Delicioso, bonito, nosso brasileiro, tudo de bom”.

Entretanto, foi ao citar Cristiano Ronaldo que Andressa demonstrou maior entusiasmo. O craque português, com quem teve um envolvimento em 2013, foi colocado no topo do ranking pessoal da musa.

“Perfeito em cada detalhe. Deus desenhou ele. Cheirosinho, depilado, branquinho, educadíssimo… Um homem maravilhoso”, declarou, classificando o jogador com uma “nota 11”.

Andressa Urach, no entanto, negou ser uma "destruidora de lares": "Não quero destruir lar de ninguém. Hoje todos estão casados, felizes, eu respeito isso. Tudo isso foi antes, quando estavam livres".