Associações têm até segunda-feira (11/8) para entrar em acordo

O imbróglio envolvendo a administração da Feira do Guará pode ter uma solução em breve. Na tarde desta segunda-feira (4/8), o secretário de governo, José Humberto Pires, se reuniu com representantes da atual entidade representativa da feira, a Associação dos Comerciantes e Feirantes da Feira do Guará (Ascofeg), e da Associação dos Feirantes da Feira do Guará (Asfeg) para resolver a questão.

Ficou definido que as duas entidades devem se unir em uma chapa única e, caso não entrem em um acordo, será feita uma nova eleição, na qual os feirantes adimplentes escolherão a associação que assumirá a administração. O prazo para o entendimento ou a definição do pleito termina na próxima segunda-feira (11/8).

Em 30 de julho, a Administração Regional do Guará enviou uma notificação à Ascofeg determinando a desocupação integral do espaço localizado no mezanino da feira em cinco dias corridos, prazo que terminaria nesta segunda-feira (4/8). O GDF criou a Asfeg para ser a nova administradora da feira. A razão da troca seria falta de prestações de contas, transparência e conflitos internos.

Para resolver a questão, uma reunião foi agendada com o secretário de governo do GDF; o administrador do Guará, Artur Nogueira; e representantes da Asfeg e Ascofeg. Segundo a associação, todas as contas são aprovadas, registradas em cartório e reconhecidas pela Justiça.

A entidade tem aproximadamente R$ 3,8 milhões em taxas atrasadas a receber e uma dívida de quase R$ 1,5 milhão, entre INSS e direitos trabalhistas. A associação alega que está sem gerente de feira e, por isso, os inadimplentes ficam sem punição, comprometendo o funcionamento do local. De acordo com a Ascofeg, a responsabilidade de indicação do gerente é do GDF.

