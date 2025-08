Homem e adolescente são feridos após caminhão tombar na DF-290

Um homem e um adolescente ficaram feridos após o caminhão no qual estavam tombar, na DF-290, entre o Novo Gama e Santa Maria.

O acidente ocorreu por volta das 14h30 desta segunda-feira (4/8). O condutor foi avaliado e transportado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO). O passageiro do veículo, um jovem de 17 anos, queixava-se de dores nas costas e no peito, além de edema na região da nuca e ferimento no joelho direito. Ele foi atendido pelos bombeiros do DF, imobilizado, e transportado ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

O caminhão estava carregado com óleo de cozinha, que foi derrubado na pista. Os bombeiros atuaram na contenção da substância para evitar novos acidentes.