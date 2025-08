Mulher tenta abrir conta bancária com documentos falsos e acaba presa

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil (PCDF) após tentar abrir uma conta corrente na Caixa Econômica Federal utilizando documentos falsos. A prisão, realizada na tarde de segunda-feira (04/08), por agentes da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), ocorreu dentro de uma agência.

De acordo com a PCDF, a suspeita apresentou uma carteira de identidade e um comprovante de residência adulterados. Segundo as investigações, o objetivo mais comum de criminosos que usam esse modus operandi é usar a nova conta para praticar golpes, como a solicitação de empréstimos, saques antecipados do FGTS e a concessão de consórcios.

A mulher foi abordada pelos policiais no momento em que se preparava para deixar a agência. Após ser confrontada, ela admitiu sua verdadeira identidade e confessou que estava tentando abrir a conta com os documentos falsificados.

A PCDF tem intensificado a atuação no combate a crimes contra agências bancárias, especialmente o estelionato na abertura de contas, uma modalidade comum entre criminosos e organizações. A mulher foi presa por uso de documento falso e estelionato. As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.

Veja o vídeo do momento da prisão: