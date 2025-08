Trio é preso após roubar posto de gasolina em Valparaíso de Goiás

Três homens foram presos pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) após assaltarem um posto de combustível no bairro Céu Azul, em Valparaíso de Goiás. O trio foi capturado com o veículo utilizado no crime e todos os itens roubados dos trabalhadores.

Segundo a polícia, dois dos criminosos invadiram a loja de conveniência do posto por volta das 17h30, de segunda-feira (4/8) e anunciaram o assalto e levaram dinheiro, produtos e pertences pessoais dos funcionários. Por sorte, o posto estava sem clientes no momento do assalto. Os bandidos fugiram em seguida a bordo de um Volkswagen Polo. A informação sobre o veículo foi imediatamente repassada à PMGO.

Veja o vídeo:

Durante o patrulhamento, uma equipe policial avistou o carro em alta velocidade no bairro Ipanema e conseguiu interceptá-lo. Com os suspeitos, foram encontrados R$ 194 em dinheiro, um celular Motorola, cinco carteiras de cigarro, um cartão do Mercado Pago e uma pistola falsa.

De acordo com uma funcionária do posto, que preferiu não se identificar, esta foi a quarta vez em 6 meses que o local foi alvo do mesmo grupo de assaltantes, que causou um prejuízo estimado em R$ 2,5 mil durante esse períodos. Os três suspeitos foram detidos e levados à delegacia, juntamente com o veículo e os objetos recuperados, para as providências legais.