PM de folga reage a assalto e mata suspeito no Riacho Fundo I

Uma tentativa de assalto terminou com um dos suspeitos morto e o outro preso. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar do DF, os suspeitos tentaram roubar a caminhonete de um PM de folga, que reagiu e matou um deles. O outro, que segundo a corporação tinha mandado de prisão em aberto, foi preso por tentativa de roubo.

O crime aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (5/8), na QS 12, do Riacho Fundo I. A caminhonete do policial começou a apresentar falhas quando ele saía da residência. O policial, então, foi até uma oficina mecânica nas proximidades, quando foi rendido por dois homens. Segundo a PM, um deles atirou contra a vítima, que revidou.

De acordo a assessoria de imprensa da PM, o militar foi colocado no banco de trás. Assim que um dos assaltantes entrava no banco do passageiro, o policial reagiu e o alvejou com um disparo. O segundo suspeito que ia assumir o lugar do motorista correu. O policial o seguiu e conseguiu detê-lo com a ajuda do segurança de um estabelecimento comercial. Policiais do 28º Batalhão apoiaram a detenção e o conduziram para a 27ª DP.

O suspeito preso estava com um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. Segundo a corporação, havia dois mandados de prisão em aberto contra ele, pelos crimede roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele tem 15 anos de pena a cumprir de acordo com o mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do DF em 24 de abril de 2024.

Caso ocorreu no Riacho Fundo I (foto: Material cedido ao Correio)