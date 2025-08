PF bloqueia valores milionários de envolvidos em tráfico interestadual

Os mandados foram cumpridos em regiões do DF, cidades do Entorno e na cidade de São Paulo - (crédito: Reprodução: PF)

Operação da Polícia Federal (PF) bloqueia R$ 3 milhões em bens e valores de investigados por envolvimento com tráfico interestadual de drogas. A Operação Zephira foi deflagrada nesta terça-feira (5/8) em diversas regiões a fim de mitigar atividades de organização criminosa.

O foco da operação está em combater crimes como tráfico de drogas interestadual no DF, cidades do Entorno e no estado de São Paulo. Segundo a PF, os entorpecentes apreendidos tinham origem no Mato Grosso e distribuição no Distrito Federal.

As investigações tiveram início em 2024, quando três integrantes da organização criminosa foram presos. Em 2025, a operação continua atingindo financiamento dos alvos. Além do congelamento dos bens, apreensão de drogas e prisão de integrantes, a investigação também descobriu o uso de “laranjas” (uso de terceiros para atividades criminosas) com o objetivo de ocultar o patrimônio ilícito.

Até a publicação desta matéria, a PF não informou a localidade exata onde os mandados foram cumpridos e nem a identidade e quantidade de pessoas presas na operação.

