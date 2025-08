Postos do DF reajustam as bombas; Sindicombustíveis explica situação

De acordo com o Sindicombustíveis-DF, a queda registrada anteriormente está ligada a uma "guerra de preços". - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Quem procurou algum posto de gasolina para abastecer no Distrito Federal, desde o início desta semana, percebeu que o preço dos combustíveis sofreu um aumento, após alguns estabelecimentos chegarem a registrar preços de até R$ 5,78 nos últimos dias.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, a queda registrada anteriormente está ligada a uma “guerra de preços”.

“Muitos revendedores estavam reduzindo seus preços diariamente nas últimas três semanas, devido à concorrência”, explicou. “Isso vem ocorrendo sempre e vai até o limite em que o caixa fica apertado e leva ao prejuízo”, acrescentou Tavares.

Ainda segundo o presidente, o aumento que ocorreu na segunda-feira (4/8) está ligado a uma “forte elevação” do etanol. “Houve aumento de R$ 0,10, que provocou reajuste da gasolina e do álcool veicular. Com o repasse das distribuidoras, os postos reajustaram suas margens”, afirmou. Nesta terça-feira (5/8), foi possível encontrar preços de até R$ 6,53.

Ainda de acordo com Paulo Tavares, os valores encontrados nas bombas, nesta semana, ocorreram, pois os empresários voltaram “às margens mais viáveis”. “O consumidor tem de aproveitar os momentos de promoção, porque nesse setor não duram muito tempo”, aconselhou.