Ministro pede vista e julgamento de Adriana Vilela é adiado novamente

O julgamento do recurso especial da arquiteta Adriana Villela, condenada a 61 anos e três meses de prisão pela morte dos pais, José Guilherme Villela e Maria Carvalho Mendes Villela, e da empregada da família, Francisca Nascimento da Silva, foi adiado novamente.

Nesta terça-feira (5/8), durante a sessão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Sebastião Reis Júnior votou a favor do recurso da defesa em partes, concordando que houve cerceamento da defesa.

O ministro OG Fernandes pediu mais tempo para analisar o caso. Esse é o último pedido de vista disponível. O prazo é de 60 dias, podendo ser adiado por mais 30 dias.

Após a suspensão do julgamento, a filha de Adriana Vilela, Carolina Vilela, falou sobre o andamento do processo: “Estou muito emocionada.”



O julgamento do recurso começou em 11 de março, com o voto do relator, ministro Rogerio Schietti Cruz, que se posicionou contra a anulação do julgamento popular e a favor da execução imediata da pena. Com o voto de Sebastião Reis Júnior nesta terça-feira (5/8), o placar do julgamento está empatado.