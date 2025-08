Casal é preso por uso de cartões fraudulentos em compras luxuosas no DF

No quarto do casal, foram localizados vários cartões bancários fraudulentos, além de aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro em espécie - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um casal foi preso em flagrante por uso de cartões fraudados para compras de alto valor em um shopping do Distrito Federal, na noite desta segunda-feira (6/8). Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os criminosos compraram um par de tênis avaliado em R$ 9 mil utilizando dados e cartões de terceiros.

O casal foi interceptado no momento em que trafegava pelo Eixão Sul, ao sair do shopping. Após a confirmação da fraude, os agentes foram ao hotel onde os suspeitos estavam hospedados. No quarto do casal, foram localizados diversos cartões bancários em nome de terceiros, além de aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro vivo.

Todo o material foi apreendido pela PCDF e os autores foram presos por furto mediante fraude.