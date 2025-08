TJDFT alerta para golpe do falso advogado; saiba como se proteger

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) alerta a comunidade sobre um novo golpe que vêm fazendo vítimas no Distrito Federal: o falso advogado. Nele, os criminosos acessam os sites oficiais dos tribunais para conseguir dados das partes envolvidas. Depois, entram em contato com a vítima se passando pelo advogado ou escritório de advocacia responsável pelo processo, solicitando transferências via Pix afirmando que o valor é necessário para a liberação de um crédito supostamente existente no processo.

Segundo dados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foram feitas 84 denúncias do golpe no Distrito Federal desde janeiro deste ano. Para se proteger, o TJDFT cita algumas dicas, como não efetuar um pagamento sem se certificar totalmente da legalidade daquela transferência e entrar em contato com o escritório ou advogado responsável para confirmar se há alguma taxa ou pagamento pendente. A instituição também reforça que não faz nenhum tipo de cobrança para cadastro ou liberação de valores.

Como outros cuidados, é preciso reforçar a atenção às mensagens suspeitas, uma vez que os golpistas podem usar e-mails falsos com domínios parecidos com escritórios reais. Além disso, desconfie de urgências exageradas, muitas vezes os criminosos tentam criar um senso de urgência para que a vítima não desconfie ou verifique a informação. E, por fim, cuidado com depósitos em contas de terceiros, uma vez que os honorários advocatícios devem ser pagos em contas vinculadas ao CPF do advogado ou ao CNPJ do escritório.