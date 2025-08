DF registra mínima de 11,8ºC com previsão de baixa umidade ao longo do dia

O Distrito Federal amanheceu mais frio nesta quinta-feira (6/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital registrou mínima de 11,8ºC no Gama, e a máxima deve chegar aos 28ºC no decorrer do dia. Já a umidade segue baixa, chegando aos 20% durante a tarde.

O metereologista do Inmet, Danilo Siden reforça as típicas características do inverno. "Seguimos com a umidade baixa, céu limpo e sem previsão de chuva", afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com noites e madrugadas frias e ar seco predominante durante o dia, é preciso estar alerta aos cuidados com a saúde, com hidratação reforçada e evitar exposição ao sol. Além disso, o especialista adverte para que os brazilienses adotem uma alimentação equilibrada, lavem as mãos com frequência e mantenham o calendário vacinal atualizado.