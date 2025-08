Drogas são encontradas em mochila abandonada em Sobradinho

A mochila com as drogas foi abandonada por um suspeito que fugiu após perceber a aproximação dos agentes - (crédito: PMDF/Divulgação)

Três barras de maconha, seis de haxixe, uma barra e meia de cocaína e três porções da mesma droga do tipo escama de peixe foram encontradas em uma mochila abandonada no Assentamento Dorothy, em Sobradinho. A bolsa foi deixada no local por um suspeito que fugiu ao perceber a aproximação da Polícia Militar (PMDF).

Além dos entorpecentes, a mochila continha uma balança de precisão grande, outras duas menores e ferramentas usadas para fracionar e embalar drogas. O material foi recolhido e entregue à 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) para dar seguimento ao caso. O suspeito ainda não foi identificado.