FURTO

Homem é preso após furtar chave de carro em restaurante na Asa Norte

Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito furtou uma chave deixada sobre a mesa por um cliente. Ele foi encontrado e confessou o crime

24/09/2019. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Fachada da 2ª DP. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Um homem foi preso em flagrante, na tarde da terça-feira (5/8), suspeito de furtar uma chave de carro dentro de um restaurante localizado na Asa Norte. A prisão foi feita pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), durante a Operação “Key Hunter”, que visa coibir crimes patrimoniais na região.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento no momento em que se aproximou de uma mesa e pegou a chave, que havia sido deixada por um cliente. Vestindo camisa social rosa e calça cinza, ele chegou a conversar com um garçom antes de agir e sair rapidamente do local.

Após analisar as imagens, as autoridades iniciaram as buscas e localizaram o suspeito ainda nas proximidades, dentro de uma cafeteria. Durante a abordagem, os policiais encontraram a chave no bolso do suspeito, que acabou confessando o crime.

A suspeita é de que ele pretendia usar o objeto para furtar o carro da vítima ou acessar pertences deixados no interior do veículo.

O homem foi levado à delegacia e autuado em flagrante. As investigações seguem para apurar se ele está envolvido em outros crimes semelhantes na região.

 

