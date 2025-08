Campanha do MPDFT sobre tráfico de animais alerta: "Silvestre não é pet"

A campanha educativa foi lançada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Prodema), do MPDFT - (crédito: Reprodução)

Com o slogan “Silvestre não é pet”, a nova campanha educativa da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Prodema) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (mpdft) tem como foco conscientizar a população sobre os riscos e impactos do tráfico de animais silvestres. A iniciativa está nas redes sociais do orgão e busca desmistificar a posse desses animais como bichos de estimação e reforçar a importância da adoção responsável de cães e gatos.

Coordenada pelo promotor de Justiça Paulo José Leite, com apoio da promotora Luciana Bertini, a campanha destaca que manter animais silvestres em casa, além de ilegal na maioria dos casos, representa uma grave ameaça à biodiversidade brasileira e provoca intenso sofrimento animal.

A ação aborda uma série de temas relevantes, como:

•A diferença entre posse legal e tráfico de animais silvestres;

•Os impactos ecológicos da retirada de espécies da natureza;

•O sofrimento físico e psicológico desses animais em cativeiro;

•Os mitos e verdades sobre o que é permitido por lei;

•As alternativas legais e responsáveis, como a adoção de cães e gatos;

•E os canais de denúncia e o papel dos órgãos de fiscalização.

Segundo a Prodema, o MPDFT atua não apenas na fiscalização ambiental, mas também na educação e mobilização social. Casos de posse irregular de animais silvestres podem ser enquadrados como crime, conforme a Lei 9.605/98, que, em regra, proíbe o cativeiro de espécies nativas sem autorização legal.

Em caso de denuncia de casos de tráfico de animais silvestres ou suspeita de posse ilegal, entre em contato com os canais de denúncia abaixo:

Ouvidoria do MPDFT

Em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Telefones: 127 e 0800 644 9500

Atendimento presencial: Eixo Monumental, Praça do Buriti, lote 2, sala 141, sede do MPDFT Brasília-DF.

Ouvidoria do GDF : Pelo número 162. As ligações serão encaminhadas para o Instituto Brasília Ambiental (Ibram). Linha verde do Ibama: 0800-618080