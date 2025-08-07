InícioCidades DF
OPERAÇÃO DF LEGAL

DF Legal derruba cerca de loteamento ilegal no Recanto das Emas

Operação do DF Legal retirou mais de sete quilômetros de cercamento em área de preservação permanente

Operação retirou mais de sete quilômetros de cercamento em área de preservação permanente - (crédito: DF Legal/Divulgação)
Operação retirou mais de sete quilômetros de cercamento em área de preservação permanente - (crédito: DF Legal/Divulgação)

Menos de um mês após a última ação no local, uma nova operação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) foi feita nas chácaras 17/18 do Núcleo Rural Monjolo, no Recanto das Emas. A área, que fica às margens de um córrego e em zona de preservação permanente, havia voltado a ser cercada com arame farpado por grileiros que anunciavam a venda de lotes.

A equipe de fiscalização removeu, na última quarta-feira (6/8), mais de sete quilômetros de cercamento instalado irregularmente em uma área rural, onde não são permitidas construções urbanas nem parcelamentos para fins residenciais.

O monitoramento da região foi feito com o apoio de tecnologias como drones, imagens de satélite e sistemas de georreferenciamento, além de vistorias em campo para identificação dos responsáveis. A ação teve como foco impedir a consolidação do loteamento irregular em estágio inicial.

 

Por Ana Carolina Alves*
postado em 07/08/2025 09:36
x