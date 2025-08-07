DF Legal derruba cerca de loteamento ilegal no Recanto das Emas

Operação retirou mais de sete quilômetros de cercamento em área de preservação permanente - (crédito: DF Legal/Divulgação)

Menos de um mês após a última ação no local, uma nova operação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) foi feita nas chácaras 17/18 do Núcleo Rural Monjolo, no Recanto das Emas. A área, que fica às margens de um córrego e em zona de preservação permanente, havia voltado a ser cercada com arame farpado por grileiros que anunciavam a venda de lotes.

A equipe de fiscalização removeu, na última quarta-feira (6/8), mais de sete quilômetros de cercamento instalado irregularmente em uma área rural, onde não são permitidas construções urbanas nem parcelamentos para fins residenciais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O monitoramento da região foi feito com o apoio de tecnologias como drones, imagens de satélite e sistemas de georreferenciamento, além de vistorias em campo para identificação dos responsáveis. A ação teve como foco impedir a consolidação do loteamento irregular em estágio inicial.





