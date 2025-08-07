Flipar Temidos, mas fascinantes: saiba curiosidades dos morcegos Morcegos são os únicos mamíferos voadores. Eles, geralmente, causam medo nas pessoas. Parte por causa de seu aspecto de ratazana com asas, parte por causa da cultura que associa morcegos a vampiros. Veja algumas curiosidades sobre esta espécie tão temida. Por Flipar

Julia Schwab pixabay