Ator Renato Góes, de ‘Vale Tudo’, revela descoberta de doença crônica na infância

Ele afirma que “a pressão é grande, mas é maravilhoso” interpretar um ícone da teledramaturgia, destacando que Ivan Meireles, um administrador de empresas, “é o reflexo do povo brasileiro que não quer passar por cima de ninguém, mas quer suar para que, com o tempo, as coisas mudem para melhor”. Ele deu essa declaração em entrevista ao jornal “Extra”.