Trânsito na Asa Norte e no Recanto das Emas será interditado nesta sexta-feira (8/8)

Em razão da competição de ciclismo (JEDF), o Detran-DF fará bloqueios na via de contorno do Parque Burle Marx, na Asa Norte, das 7h às 13h. - (crédito: Divulgação (Detran-DF))

Nesta sexta-feira (8/8), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará bloqueios na via de contorno do Parque Burle Marx, na Asa Norte, devido à competição de ciclismo dos Jogos Escolares do Distrito Federal (JEDF), das 7h às 13h.

Os agentes farão o fechamento da via contorno do Parque Burle Marx, na altura da SGAN 912. Os acessos à via Contorno, na altura da W5 Norte e nas proximidades da Ação Social Paula Frassinetti, também serão bloqueados.

Recanto das Emas

No mesmo dia, o trânsito no Recanto das Emas terá alterações por conta do desfile em comemoração pelo 32º aniversário da cidade. A partir das 7h30, o Detran-DF realizará interdições na Avenida do Recanto das Emas. Os agentes farão o bloqueio da via entre a unidade do Samu e o Centro Empresarial 104.

O Detran-DF realizará interdições na Avenida do Recanto das Emas a partir das 7h30 (foto: Divulgação (Detran-DF))

Os participantes do evento se concentrarão em frente à Paróquia São Gabriel Arcanjo, na Quadra 201/102, e seguirão pela Avenida do Recanto das Emas até o estacionamento da loja Castelo Forte, na Quadra 104. A previsão é de que as interdições viárias ocorram até as 9h30.