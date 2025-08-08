Moradores de área do Paranoá ficarão sem luz nesta Sexta-feira

Em situações de interrupções não programadas, a população pode entrar em contato com a Neoenergia pelo telefone 116 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Moradores da Quadra 3 da Fazendinha, no Paranoá, terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta sexta-feira (8/8), entre as 10h e 16h. O desligamento programado pela Neoenergia, é necessário para a realização de serviços de modernização e melhorias na rede, visando garantir a segurança de técnicos e da comunidade.

Leia também: TJDFT autoriza Neoenergia a remover cabos de telecomunicação em postes

A empresa ressalta que, caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a energia poderá ser restabelecida sem aviso prévio. Em situações de interrupções não programadas, a população pode entrar em contato com a Neoenergia pelo telefone 116.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Clientes com deficiência auditiva ou de fala podem usar o canal de atendimento especial no número 0800 701 0155, desde que utilizem um aparelho adaptado.