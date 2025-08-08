Vídeo: Incêndio perto à Floresta Nacional queima 65 hectares de vegetação

A área queimada estimada foi de 65,1 hectares - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O incêndio que atingiu a vegetação nas margens da BR-070, na divisa da Floresta Nacional (Flona), foi considerado extinto na manhã desta sexta-feira (8/8). Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMDF), o fogo iniciou na tarde de quinta-feira (7/8), mobilizou sete viaturas e um avião da corporação.

A área queimada foi estimada em 65,1 hectares. Só a aeronave, que sobrevoou a região por duas horas, lançou nove mil litros de água no combate às chamas. Para isso, precisou pousar duas vezes para reabastecer o tanque. Ao todo, foram feitos seis lançamentos até o pôr do sol, horário limite de segurança para a operação da aeronave.

O CBMDF ressaltou que o incêndio combatido não tem relação com a queima controlada feita na manhã de quinta-feira (7/8), e explicou que esse tipo de ocorrência é comum nesse período do ano.

