Incêndio atinge Floresta Nacional de Brasília na tarde desta quinta (7/8)

Laíza Ribeiro*
Um incêndio florestal atingiu a Floresta Nacional de Brasília na tarde desta quinta-feira (7/8), em uma área próxima às margens da BR 070. As chamas mobilizaram as equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Corpo de Bombeiros Militar do DF e do Instituto Brasília Ambiental, que atuam no combate ao fogo.
- Homem que agrediu mulher no elevador é preso por posse irregular de arma
- Trânsito na Asa Norte e no Recanto das Emas será interditado nesta sexta-feira (8/8)
Segundo o ICMBio, ocorreu uma atividade de queima prescrita — prática de manejo de fogo envolvendo o uso intencional e controlado do fogo em áreas florestais para prevenir queimadas descontroladas em área diferente. O órgão esclareceu que a atividade não teve relação entre os dois eventos.
- Homem é preso após furtar chave de carro em restaurante na Asa Norte
- Especialista confirma que queima controlada ajuda na preservação
Ainda não há informações sobre a extensão da área atingida ou as causas do incêndio. O combate segue em andamento.
Saiba Mais
- Cidades DF Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
- Cidades DF Homem espanca mulher com dezenas de socos em elevador no Guará
- Cidades DF Dupla que executou ex-patrão após demissão é condenada a 20 anos
- Cidades DF Facção ordenou execução de homem que matou a mulher e a sogra