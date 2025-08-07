Incêndio atinge Floresta Nacional de Brasília na tarde desta quinta (7/8)

Incêndio na Flona não tem relação com queima prescrita - (crédito: Imagens cedidas)

Laíza Ribeiro*

Um incêndio florestal atingiu a Floresta Nacional de Brasília na tarde desta quinta-feira (7/8), em uma área próxima às margens da BR 070. As chamas mobilizaram as equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do Corpo de Bombeiros Militar do DF e do Instituto Brasília Ambiental, que atuam no combate ao fogo.

Segundo o ICMBio, ocorreu uma atividade de queima prescrita — prática de manejo de fogo envolvendo o uso intencional e controlado do fogo em áreas florestais para prevenir queimadas descontroladas em área diferente. O órgão esclareceu que a atividade não teve relação entre os dois eventos.

Ainda não há informações sobre a extensão da área atingida ou as causas do incêndio. O combate segue em andamento.







