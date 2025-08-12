InícioCidades DF
DIA DO GARÇOM

Para celebrar o Dia do Garçom, profissionais contam suas estratégias

Trabalhadores destacam a importância dessa atividade para conquistar a clientela e garantir o bom funcionamento de bares e restaurantes

Francisco Marino (C), o seu Chiquinho, é dono do Beirute, um dos bares mais tradicionais da capital, mas trabalhou por três anos como garçom no estabelecimento, antes de comprá-lo, em 1966 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Francisco Marino (C), o seu Chiquinho, é dono do Beirute, um dos bares mais tradicionais da capital, mas trabalhou por três anos como garçom no estabelecimento, antes de comprá-lo, em 1966 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Nesta semana, é celebrado o Dia do Garçom, data dedicada a homenagear esses profissionais que desempenham um papel essencial no funcionamento de restaurantes, bares, cafés e outros estabelecimentos de alimentação, reconhecendo sua atenção, agilidade e dedicação. A escolha está ligada a outra comemoração tradicional: o Dia do Advogado, instituído em referência à criação dos primeiros cursos de direito no Brasil, em 1827.

Junto a ele surgiu o famoso Dia do Pendura, uma tradição em que estudantes de direito frequentavam restaurantes, comiam e bebiam sem pagar, como parte das festividades, deixando em troca gorjetas generosas para os garçons. Esse costume acabou fortalecendo a relação simbólica entre o 11 de agosto e a valorização dos trabalhadores de atendimento, transformando a data em um tributo informal a eles. Embora não exista registro oficial que institua o Dia do Garçom, a comemoração foi se consolidando ao longo do tempo, sendo hoje amplamente reconhecida no Brasil.

Francisco Marino, conhecido como seu Chiquinho, é dono de um dos bares mais tradicionais da capital: o Beirute. Ele iniciou a carreira como garçom no próprio estabelecimento, onde trabalhou por três anos antes de comprá-lo, em 1966. Chiquinho destaca que o garçom é fundamental para o sucesso de um restaurante, pois é quem cria conexão com o cliente, garante um bom atendimento e ajuda a fidelizar os frequentadores. Ele valoriza profissionais íntegros, pontuais, honestos e com personalidade no serviço.

07/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Dia do garçom. Jacu com limão - sudoeste.
João Marcos Domingos (E), Giovana da Silva e Lucas Rangel no bar Caju Limão, no Sudoeste (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Para Valdemir Soares, gerente do restaurante Dom Francisco, na 402 Sul, "o garçom é a ponta da lança do restaurante". Ele trabalha há 27 anos na casa, também começou a trajetória como garçom e, há pouco mais de dez anos, é gerente. Segundo Valdemir, a comida precisa ser boa, mas o atendimento deve ser ainda melhor.

"É o atendimento que conquista o cliente. Um bom garçom precisa ser atencioso. Cada cliente é diferente. O garçom tem que saber ler cada um e se adaptar. Aqui, a principal orientação é sempre colocar o cliente em primeiro lugar. Então, ele deve ser tratado com todo o cuidado e respeito", explica.

Um exemplo disso é Reginaldo Santos Nascimento, 45 anos, um dos garçons do Dom Francisco. Há 15 anos, ele começou sua caminhada em outro restaurante, onde despertou o interesse pela profissão. Fez um curso de garçom, foi estagiar no Dom Francisco, onde está até hoje, e celebra "uma ótima relação com os clientes".

"Muitos me procuram quando chegam ao restaurante. Tenho facilidade em criar intimidade, sou bem comunicativo, e isso ajuda bastante", conta. "Estar sempre atento à mesa, mantendo tudo limpo e organizado. Ter uma boa relação com o cliente, prestar atenção ao pedido, confirmar direitinho o que foi solicitado, isso é fundamental para a atividade", avalia.

Acolhimento

Em um ambiente mais descontraído, como o bar Caju Limão, com unidades no Sudoeste e na Asa Norte, garçons e garçonetes também são peças-chave para o funcionamento do estabelecimento. João Marcos Domingos, 27, é um dos profissionais do local e afirma que o retorno dos clientes costuma ser positivo graças ao conjunto: atendimento, comida e ambiente.

Reginaldo Santos Nascimento, 45 anos, um dos garçons do Dom Francisco
Reginaldo Santos Nascimento escolheu a carreira há 15 anos e trabalha no Dom Francisco (foto: Maria Eduarda Lavocat)

"A maioria das avaliações que recebemos é de cinco estrelas, e isso reflete o esforço conjunto da equipe e o nosso compromisso com a excelência. Como garçons, buscamos oferecer mais do que um serviço: queremos proporcionar uma experiência completa para o cliente", ressalta.

Segundo ele, o garçom é fundamental para garantir que o momento dos clientes seja especial. "Mais do que servir, a gente acolhe, presta atenção, entende as necessidades do cliente, inclusive aquelas que ele ainda nem expressou. Cada cliente é único, e cabe ao garçom se adaptar, oferecendo um atendimento atento, respeitoso e humano", explica. João Marcos também afirma que, para um bom profissional, não há cliente difícil: "O que existe é a necessidade de se adaptar e oferecer o atendimento mais adequado."

Para exemplificar, ele relembra que, há cerca de dois meses, atendeu uma pessoa visivelmente abatida. Ao perceber seu estado, ofereceu atenção especial, o que fez com que ela relaxasse e compartilhasse seu dia difícil. Ao final, ela agradeceu e registrou, em avaliação on-line, que o atendimento mudou completamente seu dia, reforçando para ele que o trabalho vai além, incluindo cuidado e acolhimento.

Valdemir Soares, gerente do restaurante Dom Francisco e seu colega também gerente do restaurante
Para Valdemir Soares (E), há 27 anos no Dom Francisco, sendo 10 como gerente, "o garçom é a ponta da lança do restaurante". Ao lado dele, o também gerente Wilton Melo (foto: Maria Eduarda Lavocat)

Lucas Rangel, 23, colega de Domingos, considera que lidar com a clientela é mais fácil do que se imagina. "O segredo é quebrar o gelo. Aqui, a gente preza muito por conhecer o perfil de cada um. Às vezes, a pessoa chega mais fechada, parece estar num dia ruim... Aí, você faz um atendimento educado, com atenção, e, aos poucos, puxa uma conversa leve, uma brincadeira, e consegue arrancar um sorriso. A partir daí, cria-se uma confiança", diz.

Na opinião de Rangel, o garçom é responsável por criar uma experiência, oferecendo empatia, cuidado, proatividade e organização. Quando o cliente se sente acolhido, tende a voltar e indicar o restaurante para amigos e familiares.

Há quatro meses na função, a garçonete Giovana da Silva, 20, relata que a experiência tem sido bastante enriquecedora. "Cada cliente traz uma vivência e uma conversa diferente. É muito bom ouvir. Muitos vêm justamente para isso: conversar, socializar, conhecer gente nova. Ter esse contato direto com eles me permite aprender coisas novas todos os dias", compartilha.

Giovana enfatiza que desenvolveu uma relação especial com um grupo que frequenta o bar para assistir a jogos de futebol. Como é vascaína, têm um assunto em comum. "Eles sempre sentam no mesmo lugar, pedem para colocar o jogo em uma TV específica, chegam com a camisa do time, brincando e conversando. Criamos uma rotina: pedem sempre o mesmo chope, já sabem que sou vascaína e o papo sobre futebol rola a noite toda", comenta.

Origem da palavra

A palavra “garçom” vem do francês "garçon", que significa “rapaz” ou “menino”, e passou a se referir aos atendentes de restaurantes após a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, a data é aproveitada por restaurantes, bares e empresas do setor para homenagear garçons e garçonetes, promover eventos e reforçar a importância do atendimento de qualidade na experiência gastronômica.

Saiba Mais

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 12/08/2025 05:00
x