Festival Primeiro Olhar leva teatro para bebês ao Museu da República

11ª ediçaõ do Festival Primeiro Olhar acontece no anexo do Museu da República - (crédito: Nityama Macrini)

A 11ª edição do Festival Primeiro Olhar será realizada até o dia 17 de agosto, no anexo do Museu da República. O festival oferece espetáculos teatrais gratuitos com foco para a primeira infância, até os 5 anos. O projeto foi idealizado pela atriz e pesquisadora Clarice Cardell, que revela o objetivo de formar novas plateias para as artes.

Neste sábado (16/8) e no domingo (17/8), serão apresentadas as peças A casa que espera e O covil dos sentidos, às 11h e 16h. A casa que espera é realizada pela companhia paulista Sobrevento e O covil dos sentidos é uma coprodução entre a companhia argentina El Petit e a espanhola Imaginart.

As sessões são realizadas para um público de até 70 pessoas. A entrada é gratuita mediante retirada de ingressos, que são disponibilizados uma hora antes de cada sessão, ou pelo e-mail primeiroolharingressos@gmail.com.

Além disso, até o dia 3 de setembro ocorrerão em Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia, Planaltina e Paranoá atividades e apresentações promovidas pelo Festival, para professoras da educação infantil, mulheres vítimas de violência ou bebês prematuros.

Serviço

Festival Primeiro Olhar— A casa que espera e O covil dos sentidos

Neste sábado (16/8) e domingo (17/8), às 11h e 16h, no anexo do Museu da República. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo e-mail. Livre para todos os públicos. Recomendado para crianças de 0 a 5 anos.