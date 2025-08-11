Festival de Brasília leva sessões gratuitas de cinema às regiões do DF

O 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro amplia seu alcance em agosto com mais uma edição do Cinema Voador, iniciativa que leva telona e cadeiras para espaços públicos, promovendo exibições gratuitas ao ar livre em diferentes regiões do Distrito Federal. Este ano, a programação chega a Planaltina, nesta terça-feira (12/8), na quarta-feira (13/8) e na sexta-feira (15/8), e à Estrutural, nos dias 21 e 22 de agosto, com títulos que vão de obras históricas a produções voltadas para o público infantil.

Criado pelo produtor cultural José Damata em 1994, o projeto já percorreu o país com exibições que reúnem comunidades e aproximam o público de produções que muitas vezes não entram no circuito comercial. “É uma curadoria feita para emocionar, formar plateia e despertar novos olhares para o cinema. Quando montamos a tela, o espaço vira ponto de encontro e a reação das pessoas mostra o quanto a sétima arte ainda encanta”, afirma Damata.

A seleção deste ano inclui diretores de relevância para a história do cinema nacional, como Joaquim Pedro de Andrade, Rosemberg Cariry e Paulo Thiago. Entre as novidades, há uma mostra infantil que traz animações e uma homenagem aos 80 anos de Fantasia, clássico da Walt Disney que atravessa gerações.

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes, o Cinema Voador é um símbolo da vocação popular do festival. “É uma forma de garantir que a programação chegue a todas as regiões, valorizando a identidade cultural do Distrito Federal e fortalecendo o audiovisual brasileiro”, afirma.

Em Planaltina, as sessões serão realizadas no Vale do Amanhecer nesta terça (12/8) e na Praça dos Esportes nas quarta (13/08), com destaque para o longa Corisco e Dadá. Na Estrutural, a tela será montada na Praça da Administração (21 e 22 de agosto), onde será exibido, entre outros, o curta Brasília Contradições de uma Cidade Nova.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel