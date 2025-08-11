Peça ‘Botões na Rua’, na próxima quarta-feira (13/8), em Brazlândia

Por Lucas Maia*

A apresentação, que faz parte do projeto Linhas e Linhos - O Tecer Feminino, será em Brazlândia, no Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis, na próxima quarta (13/8) e na quinta-feira (14/8), a partir das 19h nos dois dias. A primeira sessão é com interpretação em Libras e audiodescrição. A entrada é gratuita.

O espetáculo conta a história da personagem Fia de Dodó, que caminha pelo mundo em busca de se reconectar com sua essência feminina. O projeto começou quando a idealizadora, atriz e escritora, Karla Calasans, publicou o livro de poemas e telas feitas com botões, ‘Nas Bordaduras de um Botão’. Ela ressalta a importância desse projeto para as mulheres. “Voltar a fazer o espetáculo dentro de um projeto que tem como público as mulheres é uma forma de potencializar e sensibilizar esse universo tão potente trazido por Fia”, diz.

A apresentação estreou em 2022, em Brasília, como parte do projeto “O Caminho do Sertão” (MG), que reconstrói o trajeto dos personagens de Guimarães Rosa. Na peça, a personagem mostra a força da mulher, como explica Karla Calasans. “Fia é retratada como uma representativa alma feminina que, ao perder o encanto pela vida, ecoa as experiências de muitas mulheres. No entanto, ela encontra a força interior necessária para buscar novamente esse encantamento, simbolizando a potência e a coragem que o feminino possui”, afirma.

Em seguida, o projeto vai a outras duas Regiões Administrativas, Guará e Gama. No Guará, ocorre nos dias 18 e 19/8, na Casa de Cultura do Guará e no Gama, nos dias 25 e 26/8, no Espaço Cultural Cidade de Bonecos do Gama. As apresentações são às 19h. Em cada local, a primeira exibição inclui audiodescrição e interpretação em Libras.

Serviço

Peça ‘Botões na Rua’

Nas próximas quarta e quinta-feira (13 e 14/8), às 19h, no Centro Educacional Irmã Maria Regina Velanes Regis (DF 001- EPCT - DF - 430 - Rodeador/Brazlândia). A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco



