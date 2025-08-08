InícioCidades DF
Metrô

Metrô-DF volta a funcionar após rompimento em cabo de energia

A suspensão do serviço surpreendeu os usuários na manhã desta sexta-feira (8/8) e, segundo a companhia, a causa foi o rompimento de um cabo de energia

Os serviços foram restabelecidos às 16h30 desta sexta-feira em todas as estações - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)
Sete horas após o fechamento temporário das estações, o Metrô-DF voltou a funcionar, às 16h30 desta sexta-feira (8/8). A suspensão do serviço surpreendeu os usuários pela manhã e, segundo a companhia, a causa foi o rompimento de um cabo de energia.

Em nota, o Metrô-DF esclareceu que houve uma sobrecarga elétrica, o que provocou a interrupção do sistema elétrico e, consequentemente, da sinalização.

“Para garantir a segurança de todos os usuários, foi preciso suspender a circulação de trens até a solução do problema”, informou. Os serviços foram restabelecidos às 16h30 desta sexta-feira, em todas as estações.

Por Darcianne Diogo
postado em 08/08/2025 18:56
