Metrô-DF volta a funcionar após rompimento em cabo de energia

Os serviços foram restabelecidos às 16h30 desta sexta-feira em todas as estações - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

Sete horas após o fechamento temporário das estações, o Metrô-DF voltou a funcionar, às 16h30 desta sexta-feira (8/8). A suspensão do serviço surpreendeu os usuários pela manhã e, segundo a companhia, a causa foi o rompimento de um cabo de energia.

Em nota, o Metrô-DF esclareceu que houve uma sobrecarga elétrica, o que provocou a interrupção do sistema elétrico e, consequentemente, da sinalização.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

“Para garantir a segurança de todos os usuários, foi preciso suspender a circulação de trens até a solução do problema”, informou. Os serviços foram restabelecidos às 16h30 desta sexta-feira, em todas as estações.