Polícia apreende 360 kg de proteína irregular no Estádio Nacional

Apreensão ocorreu durante fiscalização no evento Jungle Food; carne de jacaré estava entre os produtos irregulares - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

Cerca de 360 kg de proteína animal irregular foram apreendidos durante uma operação realizada neste sábado (9/8) no Estádio Nacional de Brasília. A ação foi conduzida pelo Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), durante uma fiscalização integrada no evento Jungle Food, realizado no local.

Durante a inspeção, foram recolhidos produtos de origem animal sem a devida conformidade legal para depósito e comercialização — entre eles, aproximadamente 300 kg de carne bovina e 57,8 kg de carne de jacaré, espécie nativa brasileira protegida por lei.

A operação foi executada em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 329 e contou com a participação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) /Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibram) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Um responsável foi autuado, e todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

