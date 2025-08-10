InícioCidades DF
INVESTIGAÇÃO

Polícia apreende 360 kg de proteína irregular no Estádio Nacional

Apreensão ocorreu durante fiscalização no evento Jungle Food; carne de jacaré estava entre os produtos irregulares

Apreensão ocorreu durante fiscalização no evento Jungle Food; carne de jacaré estava entre os produtos irregulares - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)
Apreensão ocorreu durante fiscalização no evento Jungle Food; carne de jacaré estava entre os produtos irregulares - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

Cerca de 360 kg de proteína animal irregular foram apreendidos durante uma operação realizada neste sábado (9/8) no Estádio Nacional de Brasília. A ação foi conduzida pelo Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), durante uma fiscalização integrada no evento Jungle Food, realizado no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a inspeção, foram recolhidos produtos de origem animal sem a devida conformidade legal para depósito e comercialização — entre eles, aproximadamente 300 kg de carne bovina e 57,8 kg de carne de jacaré, espécie nativa brasileira protegida por lei.

Leia também: Vítimas relatam abusos sexuais e intimidações de líder religioso

A operação foi executada em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 329 e contou com a participação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) /Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibram) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Leia também: Segurança & democracia: a urgência de Brasília

Um responsável foi autuado, e todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

Leia também: 9ª edição do Festival Peruano encanta brasilienses com sabores, danças e tradição

Saiba Mais

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 10/08/2025 08:53 / atualizado em 10/08/2025 08:56
x