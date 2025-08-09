Polícia fecha laboratório de drogas e apreende R$ 100 mil em entorpecente

Polícia fecha laboratório de drogas em Samambaia e apreende R$ 100 mil em entorpecente - (crédito: PMDF)

Um ponto de cultivo e distribuição de drogas foi fechado neste sábado (9/8) em Samambaia. Durante a ação, policiais apreenderam aproximadamente R$ 100 mil em entorpecentes e prenderam quatro suspeitos.

No imóvel alvo da operação, foram localizadas sete peças de skunk (variedade de maconha com alto teor de THC) e sete plantas de cannabis, além de indícios claros de que o local funcionava como centro de produção e armazenamento de drogas.

A ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi desencadeada após denúncias sobre intensa movimentação ligada ao tráfico na região.

Os quatro detidos foram conduzidos à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde todo o material apreendido foi apresentado e a ocorrência registrada.

