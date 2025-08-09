Aproximadamente 400 kg de drogas são apreendidos em lava-jato em Ceilândia

Cerca de 400 kg de drogas foram apreendidos em um lava-jato localizado em Ceilândia, neste sabádo (9/8). A operação teve início após a polícia receber uma denúncia sobre movimentações suspeitas no estabelecimento, apontado como possível depósito e ponto de distribuição de entorpecentes. Segundo as informações repassadas, o proprietário utilizaria um veículo Hyundai i30 preto para o transporte dos ilícitos.

Durante patrulhamento na região, os policiais visualizaram o veículo citado saindo do endereço denunciado. A abordagem foi realizada na Avenida Elmo Serejo, nas proximidades da QNN 26, onde estavam dois ocupantes. Na busca pessoal, foram encontradas porções de maconha com o motorista, que afirmou ser proprietário de dois lava-jatos na cidade, incluindo o mencionado na denúncia.

Com base nas informações coletadas e no material apreendido, os militares se deslocaram até os estabelecimentos. No lava-jato, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, skunk e cocaína.

A ação foi conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Patamo do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque). Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para as devidas providências legais. Ao todo, seis pessoas foram presas.

