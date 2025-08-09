InícioCidades DF
PRISÃO

Aproximadamente 400 kg de drogas são apreendidos em lava-jato em Ceilândia

Polícia Militar encontrou maconha, skunk e cocaína após denúncia e abordagem de veículo suspeito

Aproximadamente 400 kg de drogas são apreendidos em lava-jato em Ceilândia - (crédito: PMDF)
Aproximadamente 400 kg de drogas são apreendidos em lava-jato em Ceilândia - (crédito: PMDF)

Cerca de 400 kg de drogas foram apreendidos em um lava-jato localizado em Ceilândia, neste sabádo (9/8). A operação teve início após a polícia receber uma denúncia sobre movimentações suspeitas no estabelecimento, apontado como possível depósito e ponto de distribuição de entorpecentes. Segundo as informações repassadas, o proprietário utilizaria um veículo Hyundai i30 preto para o transporte dos ilícitos.

Durante patrulhamento na região, os policiais visualizaram o veículo citado saindo do endereço denunciado. A abordagem foi realizada na Avenida Elmo Serejo, nas proximidades da QNN 26, onde estavam dois ocupantes. Na busca pessoal, foram encontradas porções de maconha com o motorista, que afirmou ser proprietário de dois lava-jatos na cidade, incluindo o mencionado na denúncia.

Com base nas informações coletadas e no material apreendido, os militares se deslocaram até os estabelecimentos. No lava-jato, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, skunk e cocaína.

A ação foi conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Patamo do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque). Todo o material foi apreendido  e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para as devidas providências legais. Ao todo, seis pessoas foram presas.

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 09/08/2025 20:28
