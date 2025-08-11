Rodrigo Faro abaixa as calças e exibe bumbum na Globo

Rodrigo Faro abaixa as calças e exibe bumbum ao vivo na Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

No último domingo (10), Rodrigo Faro garantiu um dos momentos mais comentados da edição da "Dança dos Famosos", no "Domingão com Huck".

Estreante na competição, o apresentador surpreendeu o público ao exibir, no meio de sua apresentação em grupo, um curioso preenchimento no bumbum, parte do figurino usado para a performance.

A cena ganhou destaque quando Fernanda Paes Leme, que acompanhava o número, comentou ao vivo: “estão dizendo aqui que o Rodrigo Faro colocou preenchimento na cueca para ficar com a bunda maior”. O comentário levou Luciano Huck a pedir uma justificativa ao colega de profissão.

Ao explicar o acessório, o apresentador revelou que já teve caxumba quando era mais novo e, por precaução, usa o preenchimento. Em seguida, retirou a peça no palco, arrancando risadas da plateia.

A brincadeira ganhou ainda mais fôlego com a participação de Dona Déa Lúcia, jurada fixa do quadro, que disparou: “Protesto como mulher. Não me conformo do fiofó do Rodrigo Faro fazer mais sucesso do que da Gracyanne Barbosa.”

Rodrigo Faro, que iniciou sua carreira artística como integrante do grupo Dominó e atuou em diversas novelas da Globo, consolidou-se na TV brasileira à frente de atrações de entretenimento. Na Record, comandou por anos "O Melhor do Brasil" e o "Hora do Faro".