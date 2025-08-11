Vigilante é morto a tiros e facadas em distribuidora de bebidas

Um homem, identificado como Aldemar Filho, foi morto com golpes de faca e tiros dentro de uma distribuidora de bebidas em Planaltina de Goiás. A vítima, morador do Novo Gama (GO), era empresário do ramo de segurança e vigilante.
O crime ocorreu no último sábado (9/8). Segundo testemunhas, Aldemar estava na fila do caixa quando foi surpreendido por dois homens. Um deles efetuou pelo menos dois tiros e o outro desferiu três facadas contra o vigilante, que morreu no local.
Após o crime, os suspeitos fugiram do local e, até a última atualização da matéria, continuam foragidos. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) assumiu o caso e já iniciou as investigações para identificar os autores.
Ana Carolina Alves*Estagiária na editoria de Cultura
Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.
Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018