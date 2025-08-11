Vigilante é morto a tiros e facadas em distribuidora de bebidas

Aldemar Filho era vigilante e empresário do ramo de segurança - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem, identificado como Aldemar Filho, foi morto com golpes de faca e tiros dentro de uma distribuidora de bebidas em Planaltina de Goiás. A vítima, morador do Novo Gama (GO), era empresário do ramo de segurança e vigilante.

O crime ocorreu no último sábado (9/8). Segundo testemunhas, Aldemar estava na fila do caixa quando foi surpreendido por dois homens. Um deles efetuou pelo menos dois tiros e o outro desferiu três facadas contra o vigilante, que morreu no local.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local e, até a última atualização da matéria, continuam foragidos. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) assumiu o caso e já iniciou as investigações para identificar os autores.