Fiscais apreendem toneladas de bebidas, etanol e grãos em operação no DF

Seec apreende toneladas de bebidas, etanol e grãos em operação no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

Foram apreendidas, entre 7 e 10 de agosto, pelos auditores fiscais da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec), cargas irregulares que somam mais de R$ 2,4 milhões em mercadorias e resultaram em R$ 1,4 milhão em impostos e multas. A maioria dos casos envolvia notas fiscais inidôneas ou inexistentes, com destaque para bebidas alcoólicas, etanol e grãos.

Foram apreendidas 156 mil unidades de cerveja (latas e long neck), 150 mil quilos de etanol hidratado e 150 toneladas de milho, além de bebidas, como whisky, vodka, rum, cachaça e conhaque. Também houve apreensão de óleo de soja, energéticos, lâmpadas, refletores, cabos e diversos produtos em transportadoras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A operação ocorreu em pontos estratégicos, como Vicente Pires, Setor de Cargas (STRC) e rodovias DF-020, DF-060, BR-020 e BR-060, além de empresas de transporte. Todas as mercadorias foram encaminhadas ao Depósito de Bens Apreendidos, e os responsáveis autuados conforme a legislação tributária do DF.