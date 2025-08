Motorista capota na BR-020, altura de Sobradinho, e quatro pessoas ficam feridas

Na madrugada desta segunda-feira (4/8), por volta das 5h26, aconteceu um grave sinistro de trânsito na BR-020, saída de Sobradinho, no Distrito Federal. Um veículo GM Corsa Classic, de cor branca, capotou no acostamento da rodovia, deixando quatro pessoas feridas.

Segundo informações repassadas pelo Serviço Operacional de Informação Pública (SOINP/CBMDF), cinco viaturas foram deslocadas para o atendimento da ocorrência. No local, os bombeiros encontraram o carro tombado com as vítimas ainda no interior do automóvel.

Entre os feridos, estava uma mulher identificada com as iniciais M. D. V., 37 anos, encontrada inconsciente. O jovem K. M. M. S., 29, reclamava de dores o peito e na mão esquerda, enquanto a jovem I. M. S. D., 28, estava consciente, orientada e relatava dores na cabeça e no pescoço. A quarta vítima, um homem não identificado que estava no banco traseiro do veículo, não sofreu ferimentos aparentes.

Todas as vítimas receberam atendimento de emergência para traumas, imobilizadas e encaminhadas ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) para avaliação médica mais detalhada.

O local do sinistro de trânsito foi isolado e ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal. Ainda não há informações oficiais sobre as causas ou dinâmica da capotagem.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes

