Programa Vai de Graça aumenta demanda por transporte público no DF

O relatório feito pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU) da Câmara Legislativa apresentou crescimento expressivo no número de passageiros de ônibus e metrô a partir do programa Vai de Graça, que garante gratuidade no transporte público aos domingos e feriados.

No metrô, a média de acessos aos domingos aumentou 61% após a implantação da gratuidade. O maior movimento foi registrado em 6 de julho, com 62.807 usuários — alta de 101% em relação à média anterior. Nos ônibus, o aumento médio foi de 69%, chegando a 479.786 passageiros no dia 4 de maio, 85% acima da média de domingos do ano passado.

Entre as regiões com maior crescimento estão Paranoá, Itapoã Parque, Pôr do Sol/Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga, Recanto das Emas e Riacho Fundo II. Algumas linhas registraram aumento superior a 500% no número de passageiros.

O documento também cobra mais transparência da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), sugerindo a criação de uma página pública com dados atualizados, além de pesquisas de satisfação e estudos para ampliar o benefício a outros dias da semana.