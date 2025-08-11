Correio concorre ao prêmio '100 +Admirados Jornalistas'; votação termina hoje

Termina nesta segunda-feira (11/8) a segunda fase da votação do prêmio 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros. Esta é a terceira edição da premiação, organizada pelo Jornalistas&Cia, em parceria com o Portal dos Jornalistas, com o objetivo de reconhecer os profissionais mais respeitados e influentes da imprensa nacional.

Nesta nova etapa, os participantes podem votar em até cinco jornalistas por categoria, atribuindo posições de 1º a 5º lugar para cada um dos indicados.

Entre os concorrentes deste ano está a diretora de Redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux, que figura entre os nomes mais admirados da categoria. Para participar da votação, basta acessar o site oficial da premiação.

Jornalistas Ana Dubeux, diretora chefe da redação do Correio Braziliense (foto: Arquivo pessoal)

O Correio Braziliense tem tido presença constante nas edições anteriores da premiação. Já foram indicados o ex-editor-executivo Vicente Nunes, a editora Carmen Souza, a repórter Rosana Hessel e a ex-repórter do jornal Simone Kafruni, reconhecendo a relevância e o comprometimento com o jornalismo de qualidade.

O público pode participar da votação selecionando até cinco nomes e classificando-os por ordem de preferência. A escolha dos 100 jornalistas mais admirados do Brasil será feita a partir de uma lista com 246 profissionais indicados na primeira fase.

Além da seleção dos 100 mais admirados, esta etapa definirá os 10 jornalistas mais votados de 2025 e os cinco destaques regionais, representando diferentes áreas do país.