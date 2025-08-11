Golpista é preso após comprar R$ 99 mil em joias com PIX falso

Um homem foi preso pela Polícia Civil do DF (PCDF) após comprar cerca de R$ 99 mil em joias e em acessórios de couro com comprovantes falsos de PIX. As transações ocorreram em duas lojas do Boulevard Shopping, na Asa Norte.

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (8/8) e foi registrado por câmeras de segurança. Sozinho, o homem foi aos dois estabelecimentos demonstrando interesse nas peças. No entanto, os funcionários perceberam a ação criminosa.

Após notar o golpe, as vítimas entraram em contato com a Polícia Civil. Os agentes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) deslocaram-se ao shopping e conseguiram deter o autor. Os bens levados foram recuperados.