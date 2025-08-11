InícioCidades DF
Golpista é preso após comprar R$ 99 mil em joias com PIX falso

Ação ocorreu em duas lojas do Boulevard Shopping, na Asa Norte. Prisão foi efetuada pela 2ª Delegacia de Polícia

Ação foi registrada por câmeras de segurança - (crédito: PCDF/Divulgação)
Um homem foi preso pela Polícia Civil do DF (PCDF) após comprar cerca de R$ 99 mil em joias e em acessórios de couro com comprovantes falsos de PIX. As transações ocorreram em duas lojas do Boulevard Shopping, na Asa Norte.

O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (8/8) e foi registrado por câmeras de segurança. Sozinho, o homem foi aos dois estabelecimentos demonstrando interesse nas peças. No entanto, os funcionários perceberam a ação criminosa.

Após notar o golpe, as vítimas entraram em contato com a Polícia Civil. Os agentes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) deslocaram-se ao shopping e conseguiram deter o autor. Os bens levados foram recuperados.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 11/08/2025 20:27
