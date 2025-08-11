Sandro Avelar: "Trump falou a verdade: Brasília é mais segura que Washington"

"Sim, o Trump falou a verdade: Brasília é mais segura que Washington", enfatizou o secretário de Segurança do DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, endossou a fala de presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou, nesta segunda-feira (11/8), que Brasília é mais segura que Washington, capital dos EUA. No entanto, na declaração feita na Casa Branca, Trump usou dados falsos para incluir Brasília entre as "capitais mais violentas do mundo".

“O que o presidente Trump disse pode ser uma surpresa para muitos, mas é apenas a realidade dos números, baseada no índice mundialmente aceito de casos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Em 2024, tivemos o menor número de homicídios de toda a serie histórica do DF, medida desde 1977. Foram 6,9 casos para cada 100 mil habitantes, número que nos aproxima dos países europeus. Sim, o Trump falou a verdade: Brasília é mais segura que Washington”, enfatizou o secretário.

Questionado pelo Correio, a Secretária de Segurança Pública do DF não comentou sobre Trump ter alterado os dados de Brasília para afirmar que a capital é uma das "mais violentas do mundo". Em um discurso feito na Casa Branca, o presidente dos EUA exibiu gráficos comparando taxas de homicídio da capital norte-americana com as de outras capitais, como Brasília, Bagdá (Iraque), Cidade do Panamá (Panamá), Bogotá (Colômbia), Cidade do México (México) e San José (Costa Rica).

Ao citar Brasília, Trump afirmou que a cidade registrou 13 homicídios para cada 100 mil habitantes, índice quase duas vezes maior que o registrado oficialmente pelo Distrito Federal em 2024. Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) mostram que, no ano passado, foram contabilizados 207 homicídios, o que corresponde a uma taxa de 6,9 por 100 mil habitantes, considerando a população estimada em 3 milhões de pessoas.