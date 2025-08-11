Dono de açougue usava chave para fraudar medidor e desviar energia

O proprietário de um açougue, de 46 anos, foi preso em flagrante por furto de energia elétrica mediante fraude. Segundo a Polícia Civil, o homem mantinha um ramal clandestino instalado antes do medidor do consumo no estabelecimento, na QNP 22 de Ceilândia.

A prisão foi efetuada pela 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), numa operação que contou com o apoio da Neoenergia. De acordo com a polícia, o sistema ilegal permitia ao suspeito controlar, por meio de uma chave no interior do estabelecimento, o momento em que a energia era registrada ou desviada.

Segundo os técnicos, o consumo médio declarado do local era de cerca de R$ 2 mil mensais, mas o real poderia ultrapassar R$ 5 mil. A fraude foi removida e lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção junto à Neoenergia.

O preso tem passagens por duas tentativas de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado.