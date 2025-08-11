Brasília sedia IV Fórum Mundial Niemeyer para debater futuro de cidades

Evento acontece entre os dias 11 e 15 de agosto, no Palácio do Itamaraty - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Brasília será palco, entre os dias 11 e 15 de agosto de 2025, da quarta edição do Fórum Mundial Niemeyer. Criado pelo arquiteto e designer Paulo Niemeyer Makhohl, bisneto de Oscar Niemeyer, o encontro reunirá autoridades governamentais, diplomatas, acadêmicos e especialistas de diferentes áreas para discutir soluções e caminhos para o futuro das metrópoles.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com o tema Reinventando as cidades. Arquitetura, tecnologia e a construção da felicidade coletiva, o evento terá como foco três eixos centrais: desenvolvimento social, saúde e sustentabilidade ambiental. "O Fórum, mais que um evento, é um vetor que chama à ação. Não falamos apenas de inovação tecnológica, mas da criação de espaços que promovam bem-estar, felicidade e inclusão para todos. Brasília com seu legado modernista, é o cenário perfeito para essa reflexão", afirma Paulo.

A programação inclui palestras, colóquios, mesas temáticas e manifestações culturais. A abertura será no Palácio Itamaraty, com presença de representantes do governo brasileiro e do corpo diplomático de países como Itália, Irã, líbano, Moçambique, Suécia, Uruguai, Camboja e Honduras.

Leia também: Comitê de Cultura do DF realiza mapeamento inédito de agentes culturais

Nos dias seguintes, as atividades se concentram no Auditório Nereu Ramos, no Congresso Nacional, abordando temas como geopolítica internacional, urbanismo, patrimônio cultural, mobilidade e acessibilidade.

Entre os nomes confirmados estão a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), o escritor moçambicano Mia Couto, o arquiteto inglês Jonathan Sapsed, o juiz Carlos Frederico Maroja (TJDFT), o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, e representantes de instituições como BNDES, CREA-DF, ASSESPRO-DF e ONU-Habitat.

O encerramento será marcado pela proclamação da Carta Niemeyer, documento que reunirá as principais propostas discutidas durante o Fórum e que será enviado à ONU-Habitat como contribuição do Brasil ao debate global sobre o futuro urbano.

O evento é gratuito e conta com apoio do governo federal, Governo do Distrito Federal, Banco Regional de Brasília (BRB), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Serviço

Evento: 4º Fórum Mundial Niemeyer

Data: 11 a 15 de agosto de 2025

Locais e horários:

Abertura: 11/8, das 16h às 20h30, no Palácio Itamaraty

Plenárias: 12 a 15/8, das 8h às 18h30, no Auditório Nereu Ramos (Congresso Nacional)

Confira mais informações no site do evento.



