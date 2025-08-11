Brasília sedia IV Fórum Mundial Niemeyer para debater futuro de cidades

Brasília será palco, entre os dias 11 e 15 de agosto de 2025, da quarta edição do Fórum Mundial Niemeyer. Criado pelo arquiteto e designer Paulo Niemeyer Makhohl, bisneto de Oscar Niemeyer, o encontro reunirá autoridades governamentais, diplomatas, acadêmicos e especialistas de diferentes áreas para discutir soluções e caminhos para o futuro das metrópoles.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Com o tema Reinventando as cidades. Arquitetura, tecnologia e a construção da felicidade coletiva, o evento terá como foco três eixos centrais: desenvolvimento social, saúde e sustentabilidade ambiental. "O Fórum, mais que um evento, é um vetor que chama à ação. Não falamos apenas de inovação tecnológica, mas da criação de espaços que promovam bem-estar, felicidade e inclusão para todos. Brasília com seu legado modernista, é o cenário perfeito para essa reflexão", afirma Paulo.
A programação inclui palestras, colóquios, mesas temáticas e manifestações culturais. A abertura será no Palácio Itamaraty, com presença de representantes do governo brasileiro e do corpo diplomático de países como Itália, Irã, líbano, Moçambique, Suécia, Uruguai, Camboja e Honduras.
Nos dias seguintes, as atividades se concentram no Auditório Nereu Ramos, no Congresso Nacional, abordando temas como geopolítica internacional, urbanismo, patrimônio cultural, mobilidade e acessibilidade.
Entre os nomes confirmados estão a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), o escritor moçambicano Mia Couto, o arquiteto inglês Jonathan Sapsed, o juiz Carlos Frederico Maroja (TJDFT), o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, e representantes de instituições como BNDES, CREA-DF, ASSESPRO-DF e ONU-Habitat.
O encerramento será marcado pela proclamação da Carta Niemeyer, documento que reunirá as principais propostas discutidas durante o Fórum e que será enviado à ONU-Habitat como contribuição do Brasil ao debate global sobre o futuro urbano.
O evento é gratuito e conta com apoio do governo federal, Governo do Distrito Federal, Banco Regional de Brasília (BRB), Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Serviço
Evento: 4º Fórum Mundial Niemeyer
Data: 11 a 15 de agosto de 2025
Locais e horários:
-
Abertura: 11/8, das 16h às 20h30, no Palácio Itamaraty
-
Plenárias: 12 a 15/8, das 8h às 18h30, no Auditório Nereu Ramos (Congresso Nacional)
Confira mais informações no site do evento.
Saiba Mais