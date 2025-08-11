Acusado de matar vigilante dentro de distribuidora é preso

Aldemar Filho era vigilante e empresário do ramo de segurança - (crédito: Material cedido ao Correio)

O acusado de matar o vigilante Aldemar Filho dentro de uma distribuidora de bebidas foi encontrado e preso por policiais militares do 21° Batalhão de Polícial Militar (BPM) de Planaltina (GO). O suspeito foi capturado em uma área rural de Planaltina, no Distritio Federal, e estava com a arma usada no crime. Na tarde desta segunda-feira (11/8), o segundo acusado do homícidio se apresentou em uma delegacia de Planaltina (GO).

Aldemar foi executado no sabádo (9/11), com golpes de faca e tiros. A vítima, morador do Novo Gama (GO), era empresário do ramo de segurança e vigilante.

Segundo testemunhas, Aldemar estava na fila do caixa quando foi surpreendido por dois homens. Um deles efetuou pelo menos dois tiros e o outro desferiu três facadas contra o vigilante, que morreu no local.



