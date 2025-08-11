InícioCidades DF
PRISÃO

Acusado de matar vigilante dentro de distribuidora é preso

A vítima, morador do Novo Gama (GO), era empresário do ramo de segurança e vigilante. Suspeito foi preso em Planaltina (DF)

Aldemar Filho era vigilante e empresário do ramo de segurança - (crédito: Material cedido ao Correio)
Aldemar Filho era vigilante e empresário do ramo de segurança - (crédito: Material cedido ao Correio)

O acusado de matar o vigilante Aldemar Filho dentro de uma distribuidora de bebidas foi encontrado e preso por policiais militares do 21° Batalhão de Polícial Militar (BPM) de Planaltina (GO). O suspeito foi capturado em uma área rural de Planaltina, no Distritio Federal, e estava com a arma usada no crime. Na tarde desta segunda-feira (11/8), o segundo acusado do homícidio se apresentou em uma delegacia de Planaltina (GO).

Aldemar foi executado no sabádo (9/11), com golpes de faca e tiros. A vítima, morador do Novo Gama (GO), era empresário do ramo de segurança e vigilante. 

Segundo testemunhas, Aldemar estava na fila do caixa quando foi surpreendido por dois homens. Um deles efetuou pelo menos dois tiros e o outro desferiu três facadas contra o vigilante, que morreu no local.


Saiba Mais

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 11/08/2025 20:54
x