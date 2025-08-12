CEB amplia iluminação de quadras, campos e áreas de lazer do DF

A Companhia Energética de Brasília luminação Pública e Serviços (CEB IPes) vem ampliando a iluminação de quadras, campos e áreas de lazer em diversas regiões do DF, incentivando a prática esportiva noturna e a ocupação dos espaços públicos. A força-tarefa utiliza equipamentos recuperados pela própria equipe técnica, garantindo economia e agilidade.

“É impressionante como as pessoas voltam a ocupar os espaços, quando estão bem iluminados”, destaca o presidente da companhia, Edison Garcia. Segundo o diretor de Manutenção, Paulo Afonso Machado, a modernização com LED aumenta a eficiência e reduz gastos. “Se está iluminado, está ocupado”, resume.

A iniciativa beneficiou locais no Plano Piloto, Ceilândia, Estrutural, Guará, Lago Sul, Planaltina e Samambaia, e seguirá para áreas rurais, como no Paranoá.

Atletas e moradores confirmam a mudança. O paralímpico Parré Brazil, medalhista internacional, afirma que investir em luz e esporte “é tirar crianças da rua e revelar campeões”. O mestre de capoeira Mário Alves lembra que espaços antes abandonados agora recebem aulas e competições, afastando jovens da criminalidade.

Além de melhorar a visibilidade para treinos e jogos, a iluminação reforça a segurança, permitindo que famílias frequentem os locais à noite. Para a CEB Ipes, trata-se de um investimento em saúde, cidadania e pertencimento.

Espaços revitalizados

Asa Sul – SQS 208

Ceilândia – QNP 15

Estrutural – Campo de areia

Guará – QI 07, QI 14, QI 18

Lago Sul – QI 13

Planaltina – Arena NINIM, Praça dos Estudantes, Vila Vicentina

Samambaia – Campo da 610, QR 310