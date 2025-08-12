Abrasel reúne grandes nomes para debater gastronomia e tecnologia

Nesta quarta (13/8) e quinta (14/8), empresários, chefs renomados e especialistas em gestão, marketing e inovação se encontram no evento considerado o mais relevante do setor de alimentação fora do lar no Brasil. A programação reúne painéis e palestras sobre tendências, tecnologia, gestão de equipes e estratégias para bares e restaurantes se destacarem em um mercado cada vez mais competitivo.

Leia também: Um roteiro com os irresistíveis sabores mineiros pelos restaurantes do DF

No primeiro dia, os participantes terão acesso a percepções de líderes como Mauricio Giamellaro, da Heineken, que abordará a força das marcas com DNA sólido; Leandro Esposito, do Google, que discutirá o futuro dos bares e restaurantes sob a ótica dos dados; e Pierre Berenstein, da Bold Hospitality Company, que compartilhará a evolução do Outback sem perda de identidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No dia 14, temas como criatividade no negócio gastronômico, comportamento do novo consumidor, saúde mental no ambiente de trabalho e sucessão familiar em empreendimentos estarão no centro das discussões. Entre os convidados estão o chef e repórter gastronômico Jimmy Ogro; Mayra Viana, do Sebrae; O deputado Pedro Aihara (Patriota); e as chefs Ariani e Leila Malouf, que vão compartilhar um caso de sucessão empresarial bem-sucedida.

José Eduardo Camargo, líder de inteligência e conteúdo da Abrasel, explica que o avanço digital no setor de bares e restaurantes reflete uma mudança importante: os donos de estabelecimentos estão cada vez mais cientes de que estar presente online é fundamental para atrair e manter clientes.

“Antes de visitar um estabelecimento, o consumidor pesquisa por informações como horário de funcionamento, fotos, cardápio e, principalmente, pelas avaliações de outros clientes. A reputação digital se tornou um dos principais critérios de escolha, e os empreendedores estão cada vez mais atentos a isso”, afirma

Com uma curadoria que mistura inovação, gestão, marketing e gastronomia, o evento promete oferecer ferramentas práticas e inspiração para empresários e profissionais que buscam se preparar para o futuro do setor.





Serviço:

37º Congresso Nacional Abrasel

13 e 14 de agosto

Inscrições: congressoabrasel.com.br

Realização: Abrasel e Mundo Mesa