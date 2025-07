Encontro Gastrô: hora de votar nos melhores da gastronomia brasiliense

A premiação é uma homenagem aos representantes do setor de gastronomia que são destaque a cada ano na capital do país - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Já está aberta a votação para escolher os 39 vencedores da mais importante e maior premiação de gastronomia do Distrito Federal e uma das maiores do Brasil, Encontro Gastrô Brasília — O Melhor da Cidade 2025. Até 31 de julho, o público pode votar no endereço https://encontrogastro.com.br//bsb/ e ajudar a selecionar as melhores casas e profissionais da capital. Uma produção da revista Encontro, da Del Maipo e do Correio Braziliense, o prêmio ganhou novidades neste ano e, em sua 13ª edição, segue consolidando nomes e tendências em um mercado disputado e sempre em movimento.

Uma das novidades foi criada exatamente para dar mais representatividade a um setor que cresce mais a cada ano, com novos empreendimentos e especialidades gastronômicas. A eleição dos melhores estabelecimentos e profissionais de Brasília agora tem a participação do público como seu principal critério de finalização. Dividida em duas etapas, a votação on-line é que vai definir os três finalistas da competição.

Neste ano também foi criada nova categoria: Melhor Cantina/Trattoria, no grupo de Restaurantes, inovação necessária para acompanhar de perto a preferência de consumidores brasilienses, cada vez mais exigentes.

A primeira etapa da premiação, já em curso, consiste em dois momentos importantes: a votação geral pela internet e a eleição dos 50 jurados, formadores de opinião convidados por Encontro. Desta fase, saem os três mais votados na soma de público e júri.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ronny Peterson, dono do Aroma, vencedor em 2024 na categoria Profissionais/Chef do Ano: ele foi premiado pela quarta vez consecutiva (foto: Raimundo Sampaio/Esp.CB/Encontro/D.A Press)

Selecionados

A segunda etapa começa em seguida, com nova votação popular apenas pela internet, reunindo apenas os três selecionados. São os milhares de votos - em 2024 foram mais de 270 mil participações — que vão determinar os vencedores das 39 categorias, divididas em seis grandes grupos: Diversão, Lanches e Guloseimas, Restaurantes/Boa Mesa, Restaurantes/Sabores Regionais, Restaurantes/Alta Gastronomia e Profissionais.

Além dessas escolhas, eles decidem quais serão o Melhor Restaurante de Brasília e o Restaurante Revelação de 2025. No ano passado, o Prêmio Encontro Gastrô Brasília foi especial para Ronny Peterson, eleito o Chef do Ano, pela quarta vez consecutiva, pelo trabalho à frente do Aroma. A edição também marcou a vitória, pela segunda vez seguida, do Marie Cuisine como Melhor Bistrô e Melhor Restaurante de Brasília. Como será em 2025? Só em setembro, quando acontece a premiação, é que vamos saber o que o público decidiu. E mãos à obra!