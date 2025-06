Cozinheiros do DF representam a capital no "Chef de Alto Nível", reality da Globo

O Distrito Federal será bem representado na disputa pelo título de "Chef de Alto Nível", novo reality gastronômico da TV Globo, com estreia para 15 de julho. Dentre os 24 participantes selecionados, onde quase 15 mil se inscreveram, dois são moradores da capital: o cirurgião Erickson Blun, de 59 anos, e o chef Luiz Lira, de 35. A dupla terá a chance de disputar um prêmio de R$ 500 mil e uma mentoria com três grandes nomes da gastronomia brasileira: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Apresentado por Ana Maria Braga, o programa é a versão nacional do sucesso internacional "Next Level Chef", criado por Gordon Ramsay. Os competidores foram divididos em três grupos — cozinheiros da internet, profissionais e amadores — e enfrentarão os desafios da chamada "Torre das Cozinhas", uma estrutura cenográfica com cozinha em níveis diferentes de complexidade, da mais simples à mais sofisticada.

Do grupo de amadores, natural de Ponta Grossa (PR), mas morador de Brasília, Erickson é cirurgião do aparelho digestivo e enxerga semelhanças entre operar e cozinhar. Autodidata na cozinha, aprendeu a preparar pratos com a mãe e a avó e aposta na intuição e na experiência de vida para avançar na competição. "Comparo um bom empratamento a uma cirurgia bem-feita. Minha inscrição foi por acaso, mas amo cozinhar. A expectativa é das melhores, e vou agarrar essa oportunidade com unhas e dentes", diz.





Já Luiz Lira tem um currículo extenso na gastronomia. Nascido em São Paulo e residindo na capital, o chef já trabalhou em restaurantes estrelados na França e na Espanha. É neto de Quitéria, cozinheira que trabalhou por anos com Ana Maria Braga — curiosamente, agora a apresentadora do programa. "Acabei de voltar ao Brasil depois de muitos anos fora. Quero ser reconhecido aqui também, mostrar quem é o Luiz com o alimento", explica. Luiz faz parte do grupo de cozinheiros profissionais.

Os dois cozinheiros prometem levar à competição a diversidade da culinária brasileira, cada um a seu modo — um com a leveza das memórias afetivas, outro com a técnica apurada da cozinha internacional. O programa vai ao ar às terças e quintas-feiras, após "Vale Tudo", na TV Globo.