Após 16 anos, mulher que matou homem com deficiência intelectual é presa

Uma mulher de 50 anos foi presa em razão de um mandado de prisão por um homicídio cometido em 1º de janeiro de 2009, em Luziânia (GO), no Entorno do DF. Segundo as investigações, a autora, com 33 anos na época, desferiu diversos golpes contra um homem portador de deficiência intelectual.

Naquela data, a Polícia Civil concluiu que a vítima tinha intenção de matar. De acordo com o depoimento, ela teria recebido uma notícia falsa de que o homem teria corrido atrás da filha. Sem verificar a veracidade da informação, a suspeita pegou uma faca e o atacou.

Após o crime, a mulher fugiu do local. No fim de 2024, a Justiça deferiu o mandado de prisão contra a suspeita. Nesta terça-feira (12/8), a ordem judicial foi cumprida pelo GIH de Luziânia da Polícia. Ela foi presa em Luziânia e cumprirá uma pena de 14 anos de prisão em regime inicial fechado.

