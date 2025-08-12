Condenado, estuprador e assassino do próprio irmão é capturado no DF

A Polícia Civil (PCDF) prendeu um homem condenado a 23 anos de prisão por estupro. O crime ocorreu em 13 de agosto de 2018, quando o autor e outros dois comparsas abordaram uma mulher na rua, a ameaçaram com arma, a obrigaram a entrar no carro e a violentaram sexualmente. No mesmo ano, em fevereiro, o autor assassinou o próprio irmão.

O homicídio contra o familiar ocorreu no Paranoá, meses antes do estupro contra a mulher. Segundo as investigações da época, o homem atacou o irmão com uma facada no pescoço por uma dívida de drogas. Em agosto, praticou o estupro.

O agressor estava em um carro junto com dois colegas. Eles abordaram a mulher em um Gol, no Setor Sul do Gama, e passaram pela rua mexendo com a vítima. Depois, retornaram e o motorista sacou um revólver e obrigou a jovem a entrar no banco de trás do veículo. Ela foi vendada, levada a uma área de mata e estuprada.

Prisão e condenação

A polícia chegou ao homem ainda em 2013, mas pelo assassinado do irmão. Enquanto isso, as investigações em relação ao estupro continuavam. De 2013 a 2023, ele cumpriu pena no Complexo Penitenciário da Papuda pelo homicídio. Foi solto em 2024 e preso logo depois por um roubo cometido na Cidade Ocidental (GO).

Ao ganhar novamente a liberdade, em 2025, a Justiça deferiu o mandado de prisão condenatória pelo estupro. Ele foi novamente capturado, nesta terça-feira (12/8), pelos policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).