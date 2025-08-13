CNH: Sindauto faz carreata contra fim da exigência de aulas em autoescola

Carreata de autoescolas em protesto contra fim da obrigatoriedade - (crédito: Divulgação Sindauto-DF)

Em protesto contra as mudanças no processo de habilitação propostas pelo Ministério dos Transportes, trabalhadores e donos de autoescolas fazem uma carreata na manhã desta quarta-feira (13/8) no Eixo Monumental. Uma das mudanças no projeto é acabar com a exigência de aulas em autoescolas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O movimento é liderado pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos Automotores do Distrito Federal (Sindauto-DF). De acordo com o presidente do sindicato, Francisco Joaquim Loiola, são esperados cerca de 400 veículos e a carreata deve ir até o Ministério dos Transportes. A ideia é abrir um diálogo com o ministro Renan Filho.

"Queremos as autoescolas mais fortalecidas. Não vamos aceitar as propostas do senhor ministro (Renan Filho). Queremos conversar. Nosso setor gera emprego. A educação de trânsito tem que ter o seu valor e o seu prestígio. Queremos o processo de habilitação com mais lisura e respeitando as vidas. Queremos salvar vidas", afirmou o presidente do Sindauto-DF, Joaquim Loiola.